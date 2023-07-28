Михаил Пряничников покинул пост медиадиректора «Крыльев Советов»

"КС" поблагодарили Михаила Пряничникова за большой вклад в развитие клуба Фото: скриншот видео

В самарском футбольном клубе «Крылья Советов» произошли кадровые перестановки. Пост медиадиректора покинул Михаил Пряничников. Об этом в пятницу, 28 июля 2023 года, сообщила пресс-служба «КС».

- Михаил Пряничников спустя восемь сезонов завершил свою работу в «Крыльях». За это время он реализовал множество проектов для болельщиков и активно развивал медиа клуба, - рассказали представители самарской команды.

Сегодня Михаил Пряничников попрощался с командой и сотрудниками клуба. Все они собрались на футбольном поле. Игроки «Крыльев» выстроились в живой коридор, по которому пробежал теперь уже бывший медиадиректор, и постучали его по спине. «Крылья Советов» поблагодарили Михаила Пряничникова за работу и за его большой вклад в развитие клуба.

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