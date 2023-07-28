Российский банк заключил первую на рынке сделку предоплаты в индийской рупии

Фото: пресс-служба Сбербанка

Российский банк заключил первую на рынке сделку предоплаченного поставочного валютного форварда в индийской рупии. Это сделал Сбер.

Продукт позволяет корпоративным клиентам получать в качестве предоплаты по форварду индийскую рупию и одновременно фиксировать курс ее покупки в будущем. Таким образом, компании могут гибко управлять кассовыми разрывами и стабилизировать денежные потоки. Предоплата может составлять до 90% от номинала сделки, оставшуюся сумму компания получает после расчетов по сделке.

- Индия стала одним из ключевых направлений развития бизнеса для наших клиентов, поэтому мы решили включить рупию в ряд продуктов банка, в том числе в валютный форвард с предоплатой. Это удобный инструмент для компаний, которые хотят получить авансирование в рупии, например, для оплаты по контракту, и одновременно зафиксировать курс покупки рублей, необходимых для уплаты банку в дату расчетов по сделке. Предоплаченный валютный форвард в рупиях помогает прогнозировать финансовые потоки наших клиентов и, как следствие, улучшать благосостояние компании, - отметил директор департамента глобальных рынков Сбербанка Александр Зозуля.

Первым клиентом, который воспользовался предоплаченным форвардом в индийской рупии, стала компания, которая специализируется на производстве ингредиентов для пищевой промышленности.

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