Юные самарские музыканты смогли обучиться у лучших педагогов в летнем джазовом лагере

Многие ребята смогли обучиться в лагере

Молодые талантливые музыканты из Самарской области смогли обучиться у лучших, благодаря летнему джазовому лагерю «Moving Club Camp». Подростки старше 12 в течение 5 дней перенимали опыт профессионалов.

В прошлом году джазовый лагерь получил грант от регионального министерства экономического развития и инвестиций. Срок обучения увеличили – пять дней вместо трех.

- Каждый год мы совершенствуем условия конкурса, добавляем новые направления, упрощаем процедуру подачи заявки. Вместе с этим растет и число участников, готовых воплощать в жизнь свои важные и нужные проекты, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Благодаря гранту, 50 человек попали в лагерь на конкурсной основе и учились бесплатно. Каждый из них получил возможность заметно вырасти в профессиональном плане.

- Самара постепенно становится столицей джаза. Все больше мероприятий проходит, и мы работаем над тем, чтобы музыканты оставались в родном городе, - рассказал директор Самарского джазового движения Денис Рыбаков