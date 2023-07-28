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НовостиОбщество28 июля 2023 13:03

В Самару 30 июля приедет «Автобус Победы»

Жители и гости города смогут бесплатно посетить передвижной музей воинской славы
Анастасия ФИЛАТОВА
"Автобус Победы" будет работать на площадке перед музеем им. Алабина

"Автобус Победы" будет работать на площадке перед музеем им. Алабина

Фото: администрация Самары

В воскресенье, 30 июля 2023 года, в Самару приедет «Автобус Победы». Это передвижной музей воинской славы имени Героя Советского Союза В.А. Павлова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Автобус Победы» будет работать с 12:00 до 18:00 на площадке перед музеем имени Петра Алабина. Проект посвящен 80-летию победы в Сталинградской битве. Рядом с передвижным музеем разместят тематическую фотозону. Посещение «Автобуса Победы» бесплатное.

Напомним, авто-мото пробег передвижного музея стартовал 22 июня 2023 года. Отправной точной стал Благовещенск. «Автобус Победы» побывал уже в 13 городах России. В общей сложности он проедет около 8 тысяч км.

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