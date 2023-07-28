В Самару 30 июля приедет «Автобус Победы»

"Автобус Победы" будет работать на площадке перед музеем им. Алабина Фото: администрация Самары

В воскресенье, 30 июля 2023 года, в Самару приедет «Автобус Победы». Это передвижной музей воинской славы имени Героя Советского Союза В.А. Павлова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Автобус Победы» будет работать с 12:00 до 18:00 на площадке перед музеем имени Петра Алабина. Проект посвящен 80-летию победы в Сталинградской битве. Рядом с передвижным музеем разместят тематическую фотозону. Посещение «Автобуса Победы» бесплатное.

Напомним, авто-мото пробег передвижного музея стартовал 22 июня 2023 года. Отправной точной стал Благовещенск. «Автобус Победы» побывал уже в 13 городах России. В общей сложности он проедет около 8 тысяч км.

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