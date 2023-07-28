В Самаре выступят звезды джаза

Поклонников джаза ждут три упоительных самарских вечера. Фото: Рамиль ГАЛИ

Поклонников джаза в этот уикенд ждет настоящее пиршество. Dizzy Dutch Duck из Санкт-Петербурга — сплав хип-хопа, фанка, соул, латины и электронно-танцевальных ритмов.

Олег Аккуратов, финалист шоу «Голос», которому врожденная слепота не помешала стать одним из самых ярких пианистов и певцов современности и выступать на одной сцене с Монсеррат Кабалье, Эвелин Гленни, Уинтоном Марсалисом и другими мировыми звездами. Квартет Анны Бутурлиной с хитом «Отпусти и забудь», New Blood Big Band п/у Сергея Долженкова, басист мирового уровня Антон Давидянц/Opensound Orchestra, квартет Евгения Побожего с убойными композициями в стиле фьюжн и джаз-рок - каждый вечер этих выходных запомнится самарцам надолго. Не пропустите!