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НовостиОбщество28 июля 2023 13:07

В Самаре выступят звезды джаза

Выступления пройдут 28, 29 и 30 июля в концертном зале «Универ Студии»
Анна ФЕДОРОВА
Поклонников джаза ждут три упоительных самарских вечера.

Поклонников джаза ждут три упоительных самарских вечера.

Фото: Рамиль ГАЛИ

Поклонников джаза в этот уикенд ждет настоящее пиршество. Dizzy Dutch Duck из Санкт-Петербурга — сплав хип-хопа, фанка, соул, латины и электронно-танцевальных ритмов.

Олег Аккуратов, финалист шоу «Голос», которому врожденная слепота не помешала стать одним из самых ярких пианистов и певцов современности и выступать на одной сцене с Монсеррат Кабалье, Эвелин Гленни, Уинтоном Марсалисом и другими мировыми звездами. Квартет Анны Бутурлиной с хитом «Отпусти и забудь», New Blood Big Band п/у Сергея Долженкова, басист мирового уровня Антон Давидянц/Opensound Orchestra, квартет Евгения Побожего с убойными композициями в стиле фьюжн и джаз-рок - каждый вечер этих выходных запомнится самарцам надолго. Не пропустите!