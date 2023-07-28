Стратегическая сессия по созданию межвузовского кампуса пройдет в Самаре в августе

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

В Самаре в начале августа 2023 году пройдет стратегическая сессия по созданию межвузовского кампуса. В ней примут участие студенты из проекта «Команды Кампуса» и проректоры по молодежной политике местных вузов. В качестве экспертов выступят специалисты в области соучаствующего проектирования и ИТ-решений, представители мэрии города, главный архитектор Самары и др.

Участники стратегической сессии обсудят инициативы по подготовке проекта международного межвузовского кампуса «Цифровая инженерия» в Самаре. По итогам планируется уточнить основную концепцию студгородка и разработать предложения по корректировке дорожной карты проекта.

Также участники сессии обсудят и детализируют ИТ-проект «Цифровая Вселенная» и проект «Парк будущего». Результаты представят на совместном пленарном заседании со стратегической сессией, в которой примут участие представители Минобрнауки РФ, правительства Самарской области, НОЦ «Инженерия будущего», образовательных организаций и др.

Напомним, проект по созданию сети вузовских кампусов в России реализуется в рамках нацпроекта «Наука и университеты». В Самаре кампус планируется построить около стадиона «Солидарность Арена». Заявка региона получила самую высокую оценку межведомственной комиссии, а проект — поддержку президента России Владимира Путина.

Концессионное соглашение о создании межвузовского ИТ-кампуса на пять тысяч мест было заключено на полях ПМЭФ-2023. Оно было подписано в присутствии зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко, министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

В начале июля 2023 года министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов представил проект кампуса на сессии институтов развития ВЭБ.РФ. Целью мероприятия стало привлечение этих структур к работе над комплексными решениями для развития кампуса.

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