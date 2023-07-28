В Самаре отключат воду на 6 улицах 1 августа 2023 года

Самарцев предупредили о временном отключении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили о временных отключениях холодной воды. На участках проведут ремонтно-профилактических работы.

По информации «РКС-Самара», в начале августа временно отключат воду на шести улицах областной столицы. 1 августа специалисты планируют заменить три задвижки диаметром 300 мм. На улицах Киевской, Карла Маркса, Магнитогорской, Пролетарской, Гагарина и Тухачевского будет отключена вода с 09:00 до 21:00. Бойлер установят на улице Магнитогорской, 3 и на Киевской, 10.

Вся подробная информация указана на сайте ресурсоснабжающей компании. Данные о работах – предварительные. В течение недели список работ могут скорректировать.