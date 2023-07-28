Самарский аэропорт составил рейтинг пунктуальности авиакомпаний в 2023 году

Самыми пунктуальными российскими авиакомпаниями оказались "Аэрофлот", "Россия", ЮВТ Аэро и S7 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аэропорт Курумоч составил рейтинг пунктуальности авиакомпаний за первое полугодие 2023 года. Речь идет о перевозчиках, которые выполняют как регулярные, так и чартерные рейсы из Самары.

Среди российских перевозчиков, которые совершают более одного рейса в день, меньше всего задержек у «Аэрофлота». Компания набрала 97,2%. На втором месте «Россия» (94,2%), на третьем — ЮВТ Аэро (93,7%) и S7 (93,6%). Самой пунктуальной зарубежной компанией оказалась Flydubai (90,7%).

Что касается перевозчиков, которые выполняют меньше одного рейса в день, то лидер с среди них — «КрасАвиа». Компания набрала 100%, то есть за первые шесть месяцев вылеты ее самолетов ни разу не были задержаны на более чем 15 минут.

Напомним, в этот летний сезон из Самары можно улететь по 52 направлениям. Рейсы из аэропорта Курумоч выполняют 28 авиакомпаний.

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