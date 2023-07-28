В Самарской области зарегистрировали 5 кандидатов на должность губернатора

В Самарской области пройдут выборы губернатора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области состоялось заседание избирательной комиссии. На должность главы региона претендуют 5 кандидатов.

Заседание прошло 27 июля 2023 года. В регионе 10 сентября 2023 года состоится финал более 34-х избирательных кампаний. Самой главной станет – выбор губернатора. На место главы региона претендуют пять человек: Дмитрий Азаров, Маряхин Михаил, Лескин Алексей, Степанов Александр и Пухаев Сергей.

Напомним, в губернии определили формат предстоящих выборов. Голосование продлится три дня – 8,9 и 10 сентября. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.