В Самаре откроется управляющий центр занятости населения во второй половине августа

Центр откроется во второй половине августа. Фото: Рубцова Юлия

В Самарской области полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и министр труда и социальной защиты Антон Котяков оценили готовность управляющего центра занятости и работу филиала фонда «Защитники Отечества».

Центр занятости населения расположен в здании стадиона «Солидарность Самара Арена». В помещениях, общая площадь которых 2 тысячи квадратных метров, ремонт практически завершен. Скоро к работе приступят более 90 специалистов, открытие запланировали на вторую половину августа. В задачи центра войдет координация деятельности территориальных центров занятости в регионе, а также разработка и внедрение новых форм оказания государственных услуг. Главным станет не только ремонт, но и переобучение сотрудников.

- За два года переобучили 10 тысяч человек, в этом году 6 тысяч, то есть уже 16 тысяч переобученных сотрудников центров занятости будут работать по новым стандартам по всей стране, - отметил Антон Котяков.

- Здесь, в этом центре, фактически на постоянной основе будет проходить обучение, - подтвердил Дмитрий Азаров.

Внедрение единых требований к деятельности органов служб занятости ведут в рамках реализации национального проекта «Демография». Во время инспекции центра глава Самарской области предложил разместить на территории Центр компетенций в сфере производительности труда. Игорь Комаров одобрил эту идею и подчеркнул, что показатели по безработице в регионе лучше, чем в среднем по округу.

Также полпред президента, министр и губернатор проверили работу по поддержке участников СВО в регионе в рамках деятельности филиала фонда «Защитники Отечества», основная задача которого – оказание комплексной поддержки участников СВО и их семей.