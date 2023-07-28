В Самаре подадут дополнительный транспорт после футбольного матча 29 июля

К стадиону прибудет дополнительный транспорт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре состоится футбольный матч «Крылья Советов» - «Динамо». Команды сыграют на поле стадиона «Солидарность Самара Арена».

По информации городской администрации, после матча для удобства болельщиков уделят повышенное внимание организации работы общественного транспорта. В том числе трамвайные маршруты №11 и №12 подадут дополнительные составы на остановку «Самара арена». Кроме того, к остановке «Улица Алма-Атинская» прибудут автобусы №1, №67, №34 и №41, которые проследуют в сторону проспекта Кирова.

Также дополнительные автобусы №1 и №67 подъедут к остановке «Улица Дальняя», они довезут болельщиков до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.