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НовостиПроисшествия28 июля 2023 16:36

В Самаре мужчина пытался продать 50 доз наркотических веществ

Самарец хотел продать расфасованный наркотик через тайники
Алена ПРОВКИНА
Задержанного признали виновным

Задержанного признали виновным

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Мужчина спрятал часть веществ в тайниках-закладках.

По информации прокуратуры Самарской области, ранее не судимый горожанин решил закупиться наркотиками через интернет для дальнейшей продажи. В январе текущего года злоумышленник расфасовал наркотики на 29 партий и поместил их в «тайники-закладки», оставшиеся свертки мужчина не успел продать. Его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Суд признал задержанного виновным. Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в свою законную силу.