В Самаре мужчина пытался продать 50 доз наркотических веществ

Задержанного признали виновным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Мужчина спрятал часть веществ в тайниках-закладках.

По информации прокуратуры Самарской области, ранее не судимый горожанин решил закупиться наркотиками через интернет для дальнейшей продажи. В январе текущего года злоумышленник расфасовал наркотики на 29 партий и поместил их в «тайники-закладки», оставшиеся свертки мужчина не успел продать. Его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Суд признал задержанного виновным. Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в свою законную силу.