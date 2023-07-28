«Крылья Советов» отдали нападающего Никиту Хлусова в аренду клубу «Днепр-Могилев»

В «Крыльях» Хлусов с августа 2022 года. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Нападающий «Крыльев Советов» Никита Хлусов на правах аренды перешел в белорусский «Днепр-Могилев». За эту команду 23-летний форвард будет выступать до конца 2023 года, сообщает пресс-служба «КС».

- Желаем Никите прогресса в новой команде! – говорится в сообщении.

«Днепр-Могилев» выступает во второй лиге чемпионата Белоруссии. Команда борется за повышение в классе.

Напомним, в это трансферное окно «Крылья Советов» подписали 19-летнего белорусского нападающего Егора Карпицкого. Форвард уже дебютировал за «Крылья» - вышел в стартовом составе в матче с «Ахматом» в первом туре РПЛ и на замену в кубковой игре с «Балтикой».