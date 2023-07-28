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НовостиОбщество28 июля 2023 17:31

Необычное шествие по улице Первомайской в Самаре сняли на видео

Самарцы сняли на видео шествие граждан в национальных костюмах, воспевавших Кришну
Алена ПРОВКИНА
Шествие двигалось к Волге. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Шествие двигалось к Волге. Фото: предоставлено "КП-Самара"

В Самаре местные жители стали свидетелями необычного шествия. Горожане в национальных костюмах, поспевающие Кришну, направлялись к Волге.

Судя по предоставленным редакции «КП-Самара» кадрам, толпа людей в ярких нарядах с песнями и музыкальным сопровождением двигались на улице Первомайской. О празднике пока ничего неизвестно. По словам очевидцев, шествие двигалась в сторону реки.

Напомним, в областной столице ожидается еще одно торжественное мероприятия. В эти выходные поклонники джаза смогут услышать выступления звезд джаза.