Необычное шествие по улице Первомайской в Самаре сняли на видео

Шествие двигалось к Волге. Фото: предоставлено "КП-Самара"

В Самаре местные жители стали свидетелями необычного шествия. Горожане в национальных костюмах, поспевающие Кришну, направлялись к Волге.

Судя по предоставленным редакции «КП-Самара» кадрам, толпа людей в ярких нарядах с песнями и музыкальным сопровождением двигались на улице Первомайской. О празднике пока ничего неизвестно. По словам очевидцев, шествие двигалась в сторону реки.

Напомним, в областной столице ожидается еще одно торжественное мероприятия. В эти выходные поклонники джаза смогут услышать выступления звезд джаза.