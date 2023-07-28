В Самаре загорелся жилой дом на улице Куйбышева

К месту происшествия пригнали спецтехнику. Фото: Евгений Щекин

В Самаре вечером в пятницу, 28 июля 2023 года, стало известно о серьезном возгорании на улице Куйбышева. Горожане поделились кадрами с места происшествия.

Судя по опубликованным фотографиям городского блогера Евгения Щекина, на место пожара прибыли специалисты и крупная техника. По информации ГУ МЧС России по Самарской области, вызов поступил в 19:56. На улице Куйбышева, 31 в Самарском районе загорелись домашние вещи в квартире на площади 25 квадратных метров. Для тушения возгорания 32 человека и 6 единиц специальной техники.

К счастью, обошлось без пострадавших. Ликвидация пожара объявлена в 20:26.