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НовостиПроисшествия28 июля 2023 19:21

Из-за взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Самаре возбудили уголовное дело

Уголовное дело по статье «Диверсия» возбудили после взрыва на НПЗ в Куйбышевском районе Самары
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Подозреваемого задержали.

Подозреваемого задержали.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Куйбышевском районе Самары возбудили уголовное дело по статье «Диверсия». Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Напомним, ЧП произошло в пятницу, 28 июля 2023 года. На заводе сработало взрывное устройство. К счастью, никто не погиб и не пострадал. Взрыв произошел в стоящем отдельно старом здании, сообщили в НК «Роснефть».

Предполагаемого организатора взрыва задержали в соседнем регионе, когда мужчина пытался пересечь границу.