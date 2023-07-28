Из-за взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Самаре возбудили уголовное дело

Подозреваемого задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Куйбышевском районе Самары возбудили уголовное дело по статье «Диверсия». Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Напомним, ЧП произошло в пятницу, 28 июля 2023 года. На заводе сработало взрывное устройство. К счастью, никто не погиб и не пострадал. Взрыв произошел в стоящем отдельно старом здании, сообщили в НК «Роснефть».

Предполагаемого организатора взрыва задержали в соседнем регионе, когда мужчина пытался пересечь границу.