Тольяттинский «Акрон» разгромил «Арсенал» 5:1 в третьем туре Первой лиги

Тольяттинцы идут без потерь на старте сезона. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

«Акрон» одержал третью победу из трех на старте сезона Первой лиги. В пятницу, 28 июля, тольяттинцы обыграли тульский «Арсенал». Матч проходил на стадионе «Кристалл» в Жигулевске и закончился со счетом 5:1.

Счет в матче с пенальти открыл Константин Савичев на 21 минуте. В первом тайме «Акрон» забил еще два, отличились Владислав Галкин и Абу-Саид Эльдарушев (тоже с пенальти). В начале второго тайма туляки усилиями Артема Попова один мяч отквитали, однако на большее сил у гостей не хватило. Под занавес встречи Владимир Азаров и Руслан Апеков организовали четвертый мяч (первый ударил, второй подправил футбольный снаряд), а точку поставил красивейший обводящий удар Андреса Понсе в дальний угол из-за пределов штрафной.

«Акрон» идет без потерь на старте сезона и занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. В следующем туре тольяттинцы примут в Жигулевске «Аланию». Матч пройдет в воскресенье 6 августа.