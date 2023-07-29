На Самару в субботу 29 июля 2023 года обрушится ураган с градом

Самарцев просят быть предельно осторожными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ГУ МЧС по Самарской области предупредили об ухудшении погодных условий в регионе в субботу, 29 июля 2023 года. По прогнозу синоптиков, к обеду на регион обрушится крупный град, а ветер достигнет скорости до 28 м/с.

- Объявлен оранжевый уровень опасности. В ближайшие 2-4 часа 29 июля местами в Самарской области ожидается комплекс метеорологических явлений: гроза, ливень, крупный град, шквал ветра 25-28 м/с, - сообщили в Приволжском УГМС.

Такая погода сохранится в Самарской области на протяжении всего дня и ночи. Стоит отметить, что при этом температура воздуха поднимется до +38 градусов.