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НовостиОбщество29 июля 2023 6:51

В Самарской области четыре года ищут пропавшего при загадочных обстоятельствах разведчика

Самарские полицейские не оставляют попыток найти пропавшего четыре года назад Александра Сафонова
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Контрактник может находиться на территории Самарской области

Контрактник может находиться на территории Самарской области

Уже четыре года ничего не известно о местонахождении самарского военнослужащего Александра Сафонова. Молодой мужчина в 2019 году служил по контракту в поселке Рощинский в Самарской области. 12 августа Александр был уволен со службы, а спустя 10 дней он бесследно исчез.

Александр исчез при весьма загадочных обстоятельствах. 29-летний на тот момент молодой человек вечером 22 августа 2019 года был доставлен патрулем в местный пункт полиции, где провел несколько часов. После разговора в отделении силовики отвезли его к дому № 8 в Рощинском. И все — на этом след экс-военнослужащего обрывается.

Сотрудники уголовного розыска не оставляют попыток найти пропавшего парня, разыскиваемый может находиться на территории Самарской области.

Особые приметы: на внутренней стороне предплечья правой руки имеется татуировка в виде абстрактного рисунка; шрамы на правой щеке – три шрама, размерами около 1 см, над верхней губой слева – один, размером около 1 см, на правом ухе – один; родимое пятно розового цвета на шее, размером 10 см.

Всем, кому известна информация о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в ближайший отдел полиции, а также по телефонам: 89277-00-77-29 или 102.