В Самарской области четыре года ищут пропавшего при загадочных обстоятельствах разведчика

Контрактник может находиться на территории Самарской области

Уже четыре года ничего не известно о местонахождении самарского военнослужащего Александра Сафонова. Молодой мужчина в 2019 году служил по контракту в поселке Рощинский в Самарской области. 12 августа Александр был уволен со службы, а спустя 10 дней он бесследно исчез.

Александр исчез при весьма загадочных обстоятельствах. 29-летний на тот момент молодой человек вечером 22 августа 2019 года был доставлен патрулем в местный пункт полиции, где провел несколько часов. После разговора в отделении силовики отвезли его к дому № 8 в Рощинском. И все — на этом след экс-военнослужащего обрывается.

Сотрудники уголовного розыска не оставляют попыток найти пропавшего парня, разыскиваемый может находиться на территории Самарской области.

Особые приметы: на внутренней стороне предплечья правой руки имеется татуировка в виде абстрактного рисунка; шрамы на правой щеке – три шрама, размерами около 1 см, над верхней губой слева – один, размером около 1 см, на правом ухе – один; родимое пятно розового цвета на шее, размером 10 см.

Всем, кому известна информация о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в ближайший отдел полиции, а также по телефонам: 89277-00-77-29 или 102.