В Самаре у наливочной «Родная» на Московском шоссе агрессивный парень напал на людей в очереди

Потасовка возле бара произошла в 5 утра. Фото: vk.com/rodnaya_eto_ya

В социальных сетях появилось видео, где неизвестный молодой человек плотного телосложения избивает двух парней в очереди возле самарского бара «Родная» на Московском шоссе. В настоящее время полицейские возбудили уголовное дело по факту нанесения побоев средней степени тяжести.

Автор опубликованного видеоролика утверждает, что это произошло 17 июля возле наливочной «Родная» (ранее «Родина», - прим. ред.) на Московском шоссе в Самаре. На кадрах видно, что молодой человек стоит позади группы мужчин, происходит диалог. Как только парни отвернулись, оппонент со всей силы ударил в область уха сначала одному мужчине, а потом сразу же удар последовал и его товарищу.

«КП-Самара» запросила у ГУ МВД по Самарской области официальную информацию по данному инциденту. Как выяснилось, потасовка произошла возле бара около 5 часов утра.

- Сотрудники полиции по заявлению жителя Самары 1994 года рождения проводят необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Отделом дознания отдела полиции по Октябрьскому району Управления МВД России по г. Самаре по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.112 УК РФ, возбуждено уголовное дело, - сообщили нам полицейские.

Сотрудники полиции просят всех, кто владеет информацией по данному происшествию, сообщить дежурную часть отдела полиции по Октябрьскому району Управления МВД России по г. Самаре тел. 278-24-00, в ближайший отдел полиции или по тел. 102.