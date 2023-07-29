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НовостиОбщество29 июля 2023 8:38

В УФСИН по Самарской области назначили нового врио руководителя в июле 2023 года

Им стал полковник внутренней службы Александр Демидов
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Александр Андреевич служит в органах уголовно-исполнительной системы с 1998 года

Александр Андреевич служит в органах уголовно-исполнительной системы с 1998 года

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В начале июля 2023 года глава областного УФСИН Рамиз Алмазов ушел на пенсию. На место временно исполняющего обязанности руководителя ведомства был назначен его заместитель – полковник внутренней службы Александр Демидов.

Согласно информации с официального сайта областного УФСИН, Александр Демидов занял пост врио руководителя службы с 7 июля 2023 года. До этого полковник был на должности заместителя начальника УФСИН России по Самарской области с 17 марта 2020 года.

Александр Демидов родился 12 октября 1978 года в с. Тюрнясево Республики Татарстан. В 2001 году окончил Саратовский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция» с присуждением квалификации «юрист». В органах уголовно–исполнительной системы служит с 1998 года. В 2017 году был назначен на должность начальника ФКЛПУ ОСБ УФСИН России по Самарской области. В 2019 году назначен на должность начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Самарской области. Неоднократно поощрялся руководством УФСИН России по Самарской области. Награжден медалью «За отличие в службе» I, II, III степени.