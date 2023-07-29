Подозреваемого в диверсии на КНПЗ в Самаре арестовали на два месяца

Подозреваемого арестовали на два месяца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

29 июля 2023 года в Самарском областном суде избрали меру пресечения подозреваемому в диверсии на Куйбышевском НПЗ. Сергей Окрушко признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием.

Напомним, 28 июля на одном из нефтеперерабатывающих заводов в Самарской области прогремел взрыв. Сообщения об этом появились в социальных сетях около шести часов вечера. в правительстве пояснили, что виновник ЧП был оперативно задержан, он пытался скрыться на территории соседнего региона. Это был работник завода Сергей Окрушко.

Подозреваемый не стал спорить с судом и согласился на арест. По словам его адвоката, он полностью признал свою вину и выразил готовность сотрудничества со следствием.