Диверсия нанесла КНПЗ в Самаре ущерб свыше 30 миллионов рублей

КНПЗ оценили ущерб в 30 миллионов рублей

В пятницу, 28 июля на одном из нефтеперерабатывающих заводов в Самарской области прогремел взрыв. К счастью, погибших и пострадавших среди рабочих не было. В УФСБ по Самарской области рассказали, какой ущерб предприятию нанесла диверсия.

- Ущерб куйбышевскому НПЗ из-за диверсии превысил 30 млн рублей, - пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Подозреваемый в диверсии был задержан практически сразу же после ЧП. Им оказался рабочий завода Сергей Окрушко. Мужчина полностью признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Самарский областной суд арестовал диверсанта на два месяца на время расследования.