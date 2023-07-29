В 2023 году в Самарской области заключено более трех тысяч социальных контрактов

Министр труда и соцзащиты РФ отметил выстроенную в Самаре и области работу по предоставлению социального контракта

28 июля 2023 года в Самарскую область с рабочей поездкой прибыл министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Чиновник оценил результаты работы региона по направлению социальной поддержки граждан. В частности, министр отметил реализацию такой формы поддержки, как социальный контракт.

В 2023 году в регионе было заключено более трех тысяч социальных контрактов, а с 2020 года этой формой поддержки воспользовались более 21,5 тысяч человек. Антон Котяков особенно отметил, что в Самарской области акцент сделан именно на помощь в долгосрочной перспективе, то есть помощь не единовременная денежная, а именно помощь в трудоустройстве, открытии собственного дела, в развитии личного подсобного хозяйства. Это формирует долгосрочные источники дохода для семьи.

Напомним, обращаться за получением соцконтракта с 18 июля 2023 года необходимо в управление социальной защиты населения по месту жительства. Сотрудники управлений консультируют граждан, помогают с оформлением бизнес-плана и подготовкой пакета необходимых документов.