В Жигулевске невнимательный водитель сбил 16-летнего мотоциклиста

Парня увезли в больницу с места ДТП. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В пятницу, 28 июля, в половине четвертого вечера в городе Жигулевск Самарской области под колеса автомобиля попал шестнадцатилетний мотоциклист. Подросток получил травмы и был госпитализирован в больницу.

ДТП произошло в Механическом переулке в районе дома №9. 35-летний водитель «Нивы» не заметил мотоциклиста, когда поворачивал во двор и сбил парня. 16-летний подросток получил травмы.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.