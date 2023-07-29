Под Самарой завершился молодежный форум ПФО «iВолга»

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров подвели итоги молодежного форума ПФО «iВолга»

29 июля 2023 года завершил свою работу молодежный образовательный форум ПФО «iВолга». В Этом году в нем приняли участие две тысячи активных и талантливых молодых людей из 71 региона страны. В течение прошедшей недели на фестивальной поляне Мастрюковских озер ребята встречались с федеральными экспертами, проводили акции и мероприятия, и самое главное – совершенствовали свои проекты.

На церемонии закрытия форума участников поприветствовали Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель генерального директора Российского общества «Знание», руководитель Центра знаний «МашУк» Антон Сериков, эксперт Росмолодежь.Гранты Офелия Бекренева и другие гости.

- Команда организаторов – команда Самарской области под руководством Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, а также команды других регионов, которые приехали сюда и взяли на себя организацию смен и направлений работы, справились с поставленными задачами. Это дало новую синергию, новое качество молодежному форуму, – сказал полпред Президента РФ в ПФО.

В рамках форума состоялось несколько грантовых конкурсов, в которых могли принять участие резиденты от 14 до 35 лет. В финал из 156 заявок от ПФО вышли 35 проектов, а девять из них были представлены на финальной презентации.