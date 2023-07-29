В Тольятти подросток-рецидивист украл из киоска шоколадки на 17 тысяч рублей

Парень разбил стекло и поранил руку. По каплям крови полицейские вышли на след преступника. Фото : ГУ МВД по Самарской области

В полицию Тольятти обратился менеджер одного из продуктовых магазинов. Мужчина сообщил, что ночью кто-то разбил стекло и похитил шоколадную продукцию на 17 тысяч рублей. Оперативники выехали на место преступления.

- В ходе осмотра места происшествия экспертом-криминалистом обнаружены и изъяты отпечатки следов обуви с пола и отпечатки следов рук с разбитого стекла, а также капли вещества бурого цвета. Как показала экспертиза – это следы крови, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Экспертиза ДНК показала, что к преступлению может быть причастен ранее не судимый, однако уже попадавшийся на глаза полицейским, подросток. 16-летний парень несколько месяцев назад уже совершал аналогичное преступление из этого же магазина. Подозреваемого нашли и доставили в отделение для дальнейших разбирательств.

- Молодой человек свою вину признал, сообщив, что похищенный шоколад продал неизвестному прохожему за 3 500 рублей. Деньги потратил на собственные нужды, - сообщили полицейские.

В отношении несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Теперь любителю ворованных шоколадок грозит до пяти лет тюрьмы.