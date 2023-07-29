Единороссы проверили, как ремонтируют улицу Солнечную в Самаре

В Самаре из 42 объектов на 33 работы уже закончены, отремонтировано уже около 35 км дорог. Ведется обновление еще 8 участков.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Самаре преображается одна из главных артерий города – улица Солнечная. Координатор партийного проекта «Безопасные дроги» от партии «Единая Россия» по Самарской области Алексей Степанов лично приехал на стройплощадку, чтобы убедиться в добросовестной работе подрядчика.

Отметим, протяженность улицы Солнечной – примерно 1,3 км. В ближайшее время планируется обновить более 23 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Часть работ на объекте уже выполнено.

- На объектах, помимо специалистов подрядных организаций, всегда присутствуют представители заказчика, кураторы, на участки выезжает дорожная лаборатория. В частности, подтверждаем соответствие «рецептуре» смесей, СНИПам и ГОСТу. Непрерывный контроль напрямую влияет на результат, а главная цель – качество, на обеспечение которого общественники тоже могут повлиять, – подытожил региональный координатор Алексей Степанов.

Помимо использования асфальтобетонной смеси последнего поколения ЩМА-15, на данном участке улицы Солнечной планируется обновить 120 смотровых люков. Люки уже оснастили резиновой вставкой и механическим затвором, чтобы предотвратить кражи и снизить шум при проезде через них.