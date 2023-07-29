Мощный ураган снес палаточный городок в Самарской области 29 июля 2023 года

Два человека получили травмы Фото: из соцсетей

29 июля 2023 года на Самарскую область обрушился сильнейший ураган с ливнем. В некоторых городах региона с корнем вырвало деревья, а где-то даже выпал град. Самарцы, которые решили провести выходной на берегу Волги сильно пожалели о своем решении, весь непогода настигла их прямо на пляже.

- Нас снесло, а вас? – с такой подписью в социальных сетях появилось жуткое видео от подписчиков, которые оказались в эпицентре урагана.

На кадрах видно, что компания отдыхающих пытается всеми силами удержать натянутый тент, защищающий людей от ливня. В какой-то момент порыв ветра выдернул установленную недалеко палатку и направил ее прямо в толпу. Видео обрывается в тот момент, когда палатка и стоящий рядом раскладной столик врезается в женщину, которая также пыталась удержать тент со всеми остальными.

В комментариях очевидцы сообщают, что ЧП на берегу Волги произошло в поселке Междуреченск Сызранского района. По предварительной информации, от удара оторванной палаткой пострадали два человека.