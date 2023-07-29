В Тольятти вору-рецидивисту понравился чужой велосипед, и он решил забрать его себе

Украденный велосипед был найден в доме подозреваемого. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В полицию Автозаводского района Тольятти пришел местный житель и сообщим, что из подъезда был украден его велосипед стоимостью 11 тысяч рублей. Полицейские начали оперативно искать преступника.

Изъяв видеоматериалы с камер наружного наблюдения, полицейские составили ориентировку на подозреваемого и распространили среди наружных постов. Участковый полиции узнал в фотороботе своего подучетного и решил отыскать его для проверки своих подозрений.

- Участковый пришел по месту жительства своего подучетного – ранее судимого за кражу 33-летнего мужчины, и увидел возле входной двери его квартиры украденный велосипед, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Подозреваемого задержали и доставили в отделение. Вор-рецидивист признался в краже и рассказал полицейским, что ему понравился велосипед, и он решил оставить транспортное средство себе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.