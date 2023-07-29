Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья29 июля 2023 16:30

Искупались в Волге и стали монстрами: что происходит с собаками на пляжах Тольятти

Тольяттинцы делятся фотографиями зеленых питомцев, которые искупались в Волге
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Отмываться придется долго

Отмываться придется долго

Фото: из соцсетей

В Самарской области из-за аномальной жары уже в середине июля 2023 года зацвела Волга. Если в районе набережной в Самаре ситуация с зеленью еще не такая критичная, то в Тольятти местные жители пугают фотографиями с пляжей.

Собачья шерсть собирает все тину с поверхности воды

Собачья шерсть собирает все тину с поверхности воды

Фото: из соцсетей

Тольяттинцы приходят на Волгу в жаркие июльские дни не только целыми семьями и большими компаниями близких, но и берут с собой домашних питомцев. Собаки, как никто другой, очень плохо переносят аномальную жару. Мохнатые друзья тоже не прочь освежиться в прохладной воде.

Четвероногим хвостикам очень нравится барахтаться в прохладной воде

Четвероногим хвостикам очень нравится барахтаться в прохладной воде

Фото: из соцсетей

Однако после таких заплывов собаки превращаются в настоящих зеленых монстров. Из-за обильного цветения Волги, шерсть собак окрашивается в ярко-зеленый цвет. Хозяева только вздыхают – ну, хоть весело было, а дома уж как-то шампунем отмоемся.

В этом году Волга зацвела аномально рано

В этом году Волга зацвела аномально рано

Фото: из соцсетей