В Самарской области сельский парень 4 км толкал квадроцикл соседа, чтобы ему отомстить, но устал и сдался полиции

Местная жительница убедила парня сдаться полиции. Фото: ГУ МВД по Самарской области

16-летний подросток из села в Шенталинском районе придумал план мести для своего соседа, с которым на днях поссорился. Однако молодой парень не рассчитал своих сил и решил сдаться полиции, признавшись в злодеянии.

В полицию обратилась женщина, которую парнишка встретил по дороге в соседнее село. Как оказалось, подросток ночью забрался в гараж к своему соседу и оттолкал транспортное средство по наклонной дороге. Он планировал отогнать квадроцикл в соседнее село. Пройдя пешком около четырех километров, несостоявшийся угонщик устал, бросил квадроцикл и пошел домой.

- По пути парень встретил знакомую, которой рассказал о содеянном. Молодой человек раскаялся и сам согласился ждать сотрудников полиции, чтобы оказать им содействие в установлении всех обстоятельств произошедшего, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские оповестили собственника квадроцикла и тот написал заявление на подростка с просьбой привлечь его к уголовной отвественности. Отделением дознания ОМВД России по Шенталинскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.166 УК РФ. Теперь мстительному селянину может грозить до пяти лет лишения свободы.