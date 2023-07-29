В Самаре на пляже у Ладьи утонул 68-летний мужчина 29 июля 2023 года

Тело погибшего было найдено в 40 метрах от берега. Фото: ПСС Самарской области

Вечером, 29 июля 2023 года, в Поисково-спасательную службу Самарской области поступило сообщение о ЧП на пляже в районе Софийской набережной в Самаре. На пляже у Ладьи утонул 68-летний мужчина.

Сообщение в ПСС Самарской области поступило в 17:15. На протяжении часа водолазный отряд обследовал акваторию и дно Волги. В 18:20 тело погибшего было обнаружено.

- Утонувший был найден в 40 метрах от берега на глубине 6 метров, - рассказали спасатели.

В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.