Под Самарой пьяная женщина ранила себя ножом, обвинив в нападении своего приятеля

В ближайшее время она предстанет перед судом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Безенчукского района поплатился за свою доброту. Он пустил к себе в дом безработную знакомую, а она отблагодарила его ложными обвинениями и заявлением в полицию. Подробности сообщили в областном ГУ МВД.

Главной героиней этой истории стала 44-летняя местная жительница. Она рассказала оперативникам, что пила с другом алкоголь. Вдруг мужчине не понравилось, что «пострадавшая» громко говорит по телефону. Он схватил нож, полоснул ей по пальцу ноги, а после ударил кулаком по носу и пригрозил убийством.

Оперативники заметили, что женщина путается в показаниях, а травм на лице у нее нет. Сам «нападавший» при этом утверждал, что знакомая самостоятельно порезала себя ножом. Его версия событий оказалась правдивой.

– Под тяжестью доказательств женщина призналась, что с самого начала сделала в дежурную часть ложное сообщение, так как подумала, что если бы она не сказала, что у нее ножевое ранение, то скорая помощь приехала намного позже. К тому же, она злилась на сожителя, – рассказали в ГУ МВД по региону.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». В ближайшее время она предстанет перед судом.