В Самаре суд арестовал подозреваемого в диверсии на Куйбышевском НПЗ

По факту ЧП возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 29 июля 2023 года, суд в Самаре избрал меру пресечения Сергею Окрушко, который подозревается в диверсии на Куйбышевском НПЗ. Его отправили под стражу на два месяца.

Мой подзащитный полностью признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Он также согласился с арестом и не собирается обжаловать меру пресечения, - сообщил журналисту «КП-Самара» адвокат диверсанта Вячеслав Павелкин.

Напомним, информация о взрыве на НПЗ появилась в социальных сетях несколько дней назад. Как сообщили сами рабочие, они слышали хлопок, но даже не могли подумать, что взорвалась самодельная бомба. Позднее информацию о ЧП подтвердили правоохранители. В УФСБ по Самарской области было возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ «Диверсия».

А спустя время оперативники вышли на подозреваемого. Сразу же после первого взрыва он попытался выехать на границу с Казахстаном на автомобиле. Силовики задержали его в Оренбургской области.