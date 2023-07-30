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НовостиПроисшествия30 июля 2023 7:54

В Самаре девушка без прав на Datsun отправила в больницу 41-летнего пешехода

Авария с участием иномарки и пешехода произошла в областной столице 29 июля 2023 года
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в Самаре утром в субботу, 29 июля. Там девушка без прав сбила пешехода. Подробности сообщили в областном ГУ МЧС.

Все случилось в 8:20 в Кировском районе. 20-летняя автомобилистка на Datsun ехала по проспекту Карла Маркса в сторону улицы Ташкентская. Около дома №462 она сбила 41-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате пешеход получил травмы.

– Пешеход с места ДТП был госпитализирован в медицинское учреждение, – информируют в полицию.

Отмечается, что у девушки не было прав и она отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на состоян