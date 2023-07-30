Мощный ураган 29 июля разгромил несколько баз отдыха в Самарской области

Кадрами произошедшего поделились очевидцы. Фото: t.me/tolyatti_063

В Самарской области в минувшую субботу прошел мощный ураган. Его последствия оказались плачевными: В частности, в результате порывов ветра пострадали несколько баз отдыха. Одна из них – «Заря». Об этом сообщили очевидцы.

– Мы даже не успели заселиться. Вековые сосны вповалку, света нет, столбы повалены. На стоянке деревьями проломило много машин, стволы упали и на некоторые домики. Но мы дальше даже пройти не смогли. Люди в шоке, – делятся самарцы.

Аналогичное ЧП произошло на базе отдыха «Олимп» и на турбазе «Муранский бор». Там ветер также вырывал деревья с корнем, после чего они падали прямо на авто.

По информации областного ГУ МЧС, в результате ЧП в семи муниципальных образованиях произошло повреждение фальшкровель, без крыш остались 5 частных домов. Зафиксировано падение 59 деревьев. Поселок Междуреченск остался без газа, а населенные пункты Кинельский, Энергия, Культура и Кинель – без электричества.

Также пострадали четверо человек, в том числе один ребенок.