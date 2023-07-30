Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июля 2023 8:40

В Самаре пешеход-нарушитель ПДД попался полицейским с наркотиками в кармане

Полицейские остановили мужчину за нарушение правил дорожного движения и нашли у него запрещенные вещества
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По данному факту возбуждено уголовное дело

По данному факту возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пешеход попался полицейским с наркотиками в кармане. Мужчина нарушил ПДД, чем привлек внимание оперативников. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Все случилось в утреннее время в июле 2023 года. Полицейские обратили внимание на 24-летнего жителя Кинеля, который нарушил правила дорожного движения. Они заметили, что мужчина заметно нервничает и постоянно держит руки в карманах, пытаясь что-то спрятать. Во время досмотра у задержанного был найден метилэфедрон массой 0,41 граммов.

Мужчина признался, что купил наркотики для употребления. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере».