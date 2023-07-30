В Самарской области молодой водитель Renaut без прав улетел в кювет и попал в больницу

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Рано утром в субботу, 29 июля 2023 года, в Самарской области произошло ДТП с участием иномарки. Машина улетела в кювет и опрокинулась, пострадал водитель.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, авария случилась в в 06:35 на автодороге «Мирный – Колодинка» в Красноярском районе. 21-летний водитель Renaut Logan ехал со стороны Мирного в направлении села Колодинка. Он не выбрал безопасную скорость, машина улетела в кювет, после чего перевернулась.

В результате аварии водитель получил травмы – его доставили в больницу с места происшествия. Отмечается, что у него не было водительских прав. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.