Умные счетчики появятся в домах Самары в 2023 году

Цена аукциона составляет 29,7 млн. рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В текущем году в нескольких домах Самары появится умные счетчики. Сейчас идет поиск подрядчика, который займется оснащением МКД. Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, интеллектуальные приборы учеты установят в 1760 квартирах. Их суть заключается в том, что они автоматически передают необходимые данные в ресурсоснабжающую организацию.

Цена аукциона составляет 29,7 млн. рублей. Заявки будут приниматься до 8 августа 2023 года. 10 августа станет известен победитель торгов. Выполнить все условия договора необходимо будет до 31 декабря 2023 года.