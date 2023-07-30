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НовостиПроисшествия30 июля 2023 13:19

В Самарской области замначальника налоговой предстанет перед судом за взятки

Заместителя начальника отдела ФНС обвиняют в получении взятки
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Материалы уже переданы в суд

Материалы уже переданы в суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области будут судить заместителя начальника отдела межрайонной инспекции ФНС России по региону. Его обвиняют в коррупции. Информацию сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, обвиняемый получал взятки в период с 2019 года по 2022 год. Деньги ему несли индивидуальные предприниматели. А он, в свою очередь, обещал им общее покровительство и попустительство по службе. Таким образом замначальника «заработал» 750 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки). Материалы уже переданы в суд вместе с утвержденным обвинительным заключением.