В Самаре на несколько часов задержали авиарейсы в Ереван и Санкт-Петербург

Рейсы были задержаны по решению авиакомпаний Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 30 июля 2023 года, в Самаре произошла задержка сразу двух рейсов. Самолеты не смогли вылететь в Ереван и Санкт-Петербург. Информацию сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Рейс Самара - Ереван авиакомпании Flyone Armenia был задержан с 13:10 до 17:40. Самолет авиакомпании Smartavia, который должен был лететь из Самары в Санкт Петербург – с 13:35 до 18:55. Отмечается, что такое решение приняли авиакомпании.

– В аэропорт выехал помощник Куйбышевского транспортного прокурора.

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, – информируют в Приволжской транспортной прокуратуре.