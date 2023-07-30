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НовостиОбщество30 июля 2023 14:41

В Самаре на несколько часов задержали авиарейсы в Ереван и Санкт-Петербург

Самолеты не смогли вылететь из Курумоча по решению авиакомпаний
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Рейсы были задержаны по решению авиакомпаний

Рейсы были задержаны по решению авиакомпаний

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 30 июля 2023 года, в Самаре произошла задержка сразу двух рейсов. Самолеты не смогли вылететь в Ереван и Санкт-Петербург. Информацию сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Рейс Самара - Ереван авиакомпании Flyone Armenia был задержан с 13:10 до 17:40. Самолет авиакомпании Smartavia, который должен был лететь из Самары в Санкт Петербург – с 13:35 до 18:55. Отмечается, что такое решение приняли авиакомпании.

– В аэропорт выехал помощник Куйбышевского транспортного прокурора.

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, – информируют в Приволжской транспортной прокуратуре.