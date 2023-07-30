Байдарка и теплоход столкнулись на Волге в Самаре 30 июля 2023 года

К счастью, обошлось без пострадавших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 30 июля 2023 года, на Волге в Самаре произошло водное происшествие. Там столкнулись теплоход и байдарка. Информацию сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По предварительным данным, все случилось в 14:55 на левом берегу реки Волги в Октябрьском районе. Около пляжа Кинап столкнулись двухместная байдарка и теплоход «Шмель», который в этот момент отходил от пристани.

– Сразу после происшествия теплоход скрылся с места происшествия. Байдарка повреждения не получила, пострадавших не имеется, – информирует пресс-службе надзорного органа.

Сейчас прокуратура разбирается в произошедшем.