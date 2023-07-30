В Самарской области женщина потеряла 90 тысяч рублей при продаже подгузников

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани работница акционерного общества лишилась крупной суммы денег. Женщина планировала продать подгузники, но наткнулась на мошенников. ИНформацию сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным полиции, 36-летняя женщина разместила информацию о продаже на одном из популярных торговых сайтов. Покупатель нашелся тут же. Он убедил продавца, что готов купить товар, но для перевода денег ему необходимы сведения о банковской карте, а также коды, поступившие в смс сообщениях. Женщина сообщила всю информацию, предоставив мошеннику доступ к личному кабинету. А он, в свою очередь, списал с ее счета 93 тысячи рублей.

Пострадавшая обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.