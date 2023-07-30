Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 июля 2023 14:59

В Самарской области женщина потеряла 90 тысяч рублей при продаже подгузников

Жительница Сызрани планировала продать средства личной гигиены, но наткнулась на мошенников
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По данному факту возбуждено уголовное дело.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани работница акционерного общества лишилась крупной суммы денег. Женщина планировала продать подгузники, но наткнулась на мошенников. ИНформацию сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным полиции, 36-летняя женщина разместила информацию о продаже на одном из популярных торговых сайтов. Покупатель нашелся тут же. Он убедил продавца, что готов купить товар, но для перевода денег ему необходимы сведения о банковской карте, а также коды, поступившие в смс сообщениях. Женщина сообщила всю информацию, предоставив мошеннику доступ к личному кабинету. А он, в свою очередь, списал с ее счета 93 тысячи рублей.

Пострадавшая обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.