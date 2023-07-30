Самарцы рассказали, какие вопросы на собеседовании их удивляют больше всего

В список наиболее удивительных попали вопросы о семейном положении, детях и родственниках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары рассказали, какие вопросы на собеседовании вызывают у них недоумение. Информацию они озвучили в рамках опроса, который провел сервис SuperJob.

В список наиболее удивительных попали вопросы о семейном положении, детях и родственниках. Их довелось услышать 13% самарцев. При этом женщины сталкиваются с этим заметно чаще мужчин – 16% против 10% соответственно.

На втором месте оказались вопросы о причине увольнениях с предыдущего места работы – его задавали 5% опрошенных. По 4% рассказывали о своих жизненных целях и проходили абсурдные, на их взгляд, тесты на проверку реакции. Тестирование профессиональных навыков, вопросы о зарплате и личном благосостоянии сочли странными по 3% опрошенных.

Некоторым самарцам попадались откровенно странные вопросы. В их числе – наличие хобби, знак зодиака, параметры фигуры и политические взгляды.