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НовостиОбщество31 июля 2023 3:49

Самарцы, у которых было счастливое детство, зарабатывают больше

Почти 50% жителей Самары считают, что у них было счастливое детство
Алена ПРОВКИНА
Самарцы рассказали о своем детстве и зарплатах

Самарцы рассказали о своем детстве и зарплатах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали о своем детстве. Исследователи провели параллель между ранними годами жизни и заработной платой.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, однозначно счастливым свое детство назвали 46% респондентов, скорее счастливым – еще 38%. При этом, каждый одиннадцатый самарец отмечает, что в его детстве было мало положительного. 5% опрошенных признаются, что были абсолютно несчастны.

Специалисты отмечают, что тех, кто сейчас зарабатывает от 80 тысяч рублей в месяц, больше среди людей с воспоминаниями о счастливом детстве.