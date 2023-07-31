Два парка благоустроили в городе Самарской области

В этом году было заменено старое асфальтобетонное покрытие на центральных пешеходных дорожках. Фото: национальныепроекты.рф

В городе Похвистнево Самарской области завершилось благоустройство территорий двух парков. Речь идет о «Юбилейном» и парке на Привокзальной площади. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

В парке «Юбилейном» работы начались еще в 2018 году. Там сделали фонтан с декоративной подсветкой и зону для отдыха. В процессе второго этапа работ в 2022 году была построена современная детская игровая площадка.

А в этом году было заменено старое асфальтобетонное покрытие на центральных пешеходных дорожках. Там положили тротуарную плитку серого цвета, а также установили лавочки и урны. Общественное пространство победило в голосовании, поэтому его благоустройство продолжат и в 2024-м.

В парке же на Привокзальной площади обновили пешеходные дорожки, сделали дополнительное освещение, поставили лавочки и урны.