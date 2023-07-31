Новый фельдшерско-акушерский пункт строят в Самарской области

Пункт уже подключили к системам водоснабжения, водоотведения и отопления. Фото: национальныепроекты.рф

В Похвистневском районе Самарской области идут к завершению работы по строительству нового фельдшерско-акушерского пункта в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Он появится в селе Малый Толкай. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

Новый медицинский объект уже подключили к системам водоснабжения, водоотведения и отопления. В ближайшее время там планируется подведение электроснабжения и благоустройство прилегающей территории.

Как отметили в районной администрации, благодаря пункту более 750 жителей смогут проходить диспансеризацию и профилактические осмотры, а также наблюдаться у специалиста и получать экстренную и неотложную помощь в современных условиях.

Напомним, медицинский пункт продолжают также возводить в сельском поселении Малое Ибряйкино.

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