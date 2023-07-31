Самару накроет 5-балльная магнитная буря в первый день августа

Город вновь накроет магнитная буря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили о надвигающейся сильной магнитной буре. Она накроет областную столицу в первый день августа.

По информации сервиса my-calend, ближайшая магнитная буря ожидается 1 августа 2023 года. Метеочувствительным следует подготовиться заранее, ведь сила магнитной бури составит 5 баллов. В этот период горожане могут столкнуться с резкими перепадами настроения, упадком сил и даже депрессией.

Специалисты рекомендуют тщательно следить за своим психическим состоянием. Чувствительным самарцам следует избегать эмоционального напряжения и стрессовых ситуаций.