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НовостиОбщество31 июля 2023 4:53

Ремонт и закупка нового оборудования идут в Доме культуры Самарской области

В Доме культуры региона предусмотрен ремонт не только основных помещений, но и спортивного зала
Ирина СИНЕГУБОВА
В дальнейшем специалисты покрасят центральные залы и установят пожарную сигнализацию. Фото: национальныепроекты.рф

В дальнейшем специалисты покрасят центральные залы и установят пожарную сигнализацию. Фото: национальныепроекты.рф

В поселке Звезда Самарской области полным ходом идет капитальный ремонт в Доме культуры. На сегодняшний день выполнена основная часть работ. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

В рамках обновления также закупят новое звуковое и световое оборудование, мебель для хореографических, вокальных студий и мастерских декоративно-прикладного творчества. Работы идут в рамках нацпроекта «Культура».

Как отметили в министерстве культуры региона, предусмотрен ремонт не только основных помещений, в числе которых концертный зал, фойе, кабинеты для занятий, но и спортивного зала.

В дальнейшем специалисты покрасят центральные залы и установят пожарную сигнализацию. Также будет приведено в порядок библиотечное пространство.

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