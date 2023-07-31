Ремонт и закупка нового оборудования идут в Доме культуры Самарской области

В дальнейшем специалисты покрасят центральные залы и установят пожарную сигнализацию. Фото: национальныепроекты.рф

В поселке Звезда Самарской области полным ходом идет капитальный ремонт в Доме культуры. На сегодняшний день выполнена основная часть работ. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

В рамках обновления также закупят новое звуковое и световое оборудование, мебель для хореографических, вокальных студий и мастерских декоративно-прикладного творчества. Работы идут в рамках нацпроекта «Культура».

Как отметили в министерстве культуры региона, предусмотрен ремонт не только основных помещений, в числе которых концертный зал, фойе, кабинеты для занятий, но и спортивного зала.

В дальнейшем специалисты покрасят центральные залы и установят пожарную сигнализацию. Также будет приведено в порядок библиотечное пространство.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.